Argentino é preso por descaminho na BR 468 em Três Passos

Foto: Brigada Militar

No sábado (04/09), às 14h30 policiais militares do 7° BPM, durante a Operação Fronteira prenderam um homem de nacionalidade Argentina pelo crime de descaminho.

A prisão ocorreu após abordagem de um veículo na BR 468, no KM 107, sendo localizado no interior diversos produtos de origem estrangeira, os quais foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal do Brasil de Santo Ângelo.

O total apreendido foi de R$ 9.811,00.

