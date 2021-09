Colisão frontal deixa três mortos na ERS-210 em São Martinho

Na noite deste sábado, 4 de setembro, uma colisão frontal entre dois veículos resultou em três pessoas mortas e outras duas feridas na RS 210, no trajeto entre Boa Vista do Buricá e São Martinho.

De acordo com as primeiras informações morreram no local o motorista do Gol, além de uma mulher e uma criança que estavam no Escort. Outras duas pessoas que também ocupavam o Escort ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu e o Corpo de Bombeiros.