Três Passos confirma o 70° óbito por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Três Passos confirmou nesta sexta-feira (03), o ocorrência do 70° óbito em virtude da Covid-19.

A vítima é uma mulher de 73 anos que internou no dia 16 de agosto no Hospital de Caridade de Três Passos, sendo levada à UTI-Covid no dia 25, vindo a óbito no dia 31 de agosto. A confirmação para infecção de Covid-19 veio através da Secretaria Estadual de Saúde através de exame clínico de imagem.

Nesta sexta-feira Três Passos registrou 05 novos casos de Covid-19. Os casos ativos agirá são oito. Há 12 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial e 36 pessoas orientadas ao isolamento domiciliar.

