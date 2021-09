Rio Grande do Sul já vacinou 70% da população com pelo menos a primeira dose

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS

O Rio Grande do Sul atingiu na quinta-feira (2/9) os 70% de vacinados contra a covid com pelo menos uma dose entre a população em geral. Às 14h, 7.661.089 pessoas já tinham recebido a dose inicial. Ou seja, 7 em cada 10 gaúchos já contam com pelo menos a proteção parcial contra a covid. O número equivale a 89% da população considerada vacinável – todos os adultos e os adolescentes com comorbidades acima dos 12 anos .

A segunda dose, que oferece uma proteção mais completa, já foi aplicada em 3.912.609 pessoas, segundo o Painel da Vacinação da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Outras 298.332 pessoas foram imunizadas com dose única da vacina da Jansen. No total, 37% da população em geral e 47% das pessoas que podem ser vacinadas já estão totalmente protegidas contra a covid.

Com base em campanhas de vacinação anteriores, especialistas apontam que a imunização de 89% da população é eficiente contra a epidemia de covid. Por isso, a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, destaca a necessidade da população buscar a segunda dose, que vem sendo aplicada. “É importante entender que a segunda dose não é reforço. É obter o melhor daquela vacina”.

O Estado registrou em agosto o menor número de óbitos – 697 – relacionados à doença desde junho do ano passado. Houve ainda um recuo de 59% na comparação com julho. Com a sexta maior população do país, o Estado tem hoje (2) apenas a 12ª média nacional de casos, com 12.390 (12,39%) a cada 100 mil habitantes.

No último mês, a média móvel de óbitos em 7 dias recuou a quase metade, caindo de 0,38 para 0,21 a cada 100 mil habitantes. Também houve recuo na média de 14 dias, de 0,44 para 0,24. Está abaixo da média do país, de 0,71 (7 dias) e 0,32 (14 dias). Também é a menor da Região Sul.

Governo do RS

Curtir isso: Curtir Carregando...