Defesa Civil de SC orienta moradores a deixarem suas casas após incêndio de grandes proporções em Xaxim

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria em Xaxim, no Oeste catarinense, na tarde de quinta-feira (2). Devido à fumaça, a Defesa Civil de Santa Catarina orientou as pessoas que moram nos arredores a deixarem suas residências para buscar abrigo na casa de parentes ou amigos.

Bombeiros de diversos municípios da região atuam no combate às chamas que tomaram a empresa Rafitec Indústria e Comércio de Sacaria.

Um levantamento preliminar dos bombeiros aponta que ao menos dois funcionários sofreram ferimentos leves.

Ao longo da tarde, a fumaça pôde ser vista em diversos pontos de Chapecó, cidade que fica a aproximadamente 30 quilômetros de distância de Xaxim.

Mensagem da Defesa Civil

“A Defesa Civil de Santa Catarina, juntamente com as demais instituições que estão na resposta ao incêndio de grandes proporções no município de Xaxim, orienta toda população xaxinense, para que mantenha-se em suas residências, principalmente com janelas e portas fechadas, evitando assim, o risco de contato com a fumaça que apresenta um risco toxicidade. Também é importante dizer que evite transitar na via e principalmente, as famílias que estão próximas do local do incêndio, onde tem uma maior concentração de fumaça, se havendo a possibilidade de ir para a casa de parentes e amigos, o faça, que isso vai diminuir o risco. Por fim, solicitamos para que toda a população evite transitar próximo ou nos arredores do local onde está sendo feito o combate, que isso vai facilitar as ações de combate ao incêndio e isolamento, minimizando o risco de exposição da população”, disse Luciano Peri, do Centro Integrado de Gestão de Risco e Desastres da Defesa Civil.

Fonte: Clic RDC

Curtir isso: Curtir Carregando...