Veja o impacto da nova tarifa nas contas de luz da área de abrangência da RGE

Para cobrir os custos do acionamento das usinas termoelétricas e de importação de energia durante a crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na terça-feira (31) um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz. Batizado de bandeira da escassez hídrica, o dispositivo vai gerar custo adicional de R$ 14,20 para cada 100 kilowatts-hora (kW/h) consumidos.

Na prática, a nova cobrança, válida a partir de ontem, quarta-feira (1º), representa reajuste de 49,63% sobre a tarifa de R$ 9,49, praticados até o momento. A taxa-extra, cobrada sobre cada 100 kW/h consumidos, iniciou o ano em R$ 1,34. Em maio foi a R$ 4,16 e, em junho, a R$ 6,24. No mês passado, o aumento havia sido de 52%.

Segundo o texto divulgado pela Aneel, a nova bandeira da escassez hídrica permanecerá ativa até 30 de abril de 2022. Até o momento, o sistema tarifário era revisto a cada mês. O economista e ex-presidente do Grupo CEEE Paulo de Tarso Pinheiro Machado explica que, em razão da crise hídrica, há um impacto cruzado nas tarifas de energia.

“Em 40 dias, os combustíveis aumentaram 33%. Quando se deu mais intensidade à geração térmica no sistema elétrico, com uso intensivo de combustíveis, houve um efeito de absorção deste aumento e a tarifa, agora, além de carregar a crise hídrica, também precisa arcar com a elevação dos preços dos combustíveis”, argumenta.

Paulo Milano, diretor da Siclo, consultoria em energia, simulou o impacto dos reajustes nas contas da RGE e da CEEE, as maiores concessionárias do Rio Grande do Sul, com consumo de 100 kWh, 200 kWh e 300 kWh.

RGE

Conta com consumo de 100 kWh

Valor atual: R$ 113,54

Com reajuste: R$ 120,78

Conta com consumo de 200 kWh

Valor atual: R$ 227,08

Com reajuste: R$241,57

Conta com consumo de 300 kWh

Valor atual: R$ 340,62

Com reajuste: R$ 362,35

CEEE

Conta com consumo de 100 kWh

Valor atual: R$ 99,06

Com reajuste: R$ 103,91

Conta com consumo de 200 kWh

Valor atual: R$ 198,13

Com reajuste: R$ 207,81

Conta com consumo de 300 kWh

Valor atual: R$ 297,18

Com reajuste: R$ 311,72

Simulação

A comparação considera as tarifas que serão aplicadas no mês de setembro para consumidores residenciais.

