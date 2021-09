Santa Rosa e Santo Ângelo estão entre os municípios com casos confirmados da variante delta no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu nesta quarta-feira (1/9) a confirmação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, de mais 19 casos da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isto, o Estado contabiliza 87 casos confirmados da cepa de origem indiana, mais 148 prováveis delta aguardando confirmação, totalizando 235 amostras.

Os novos casos confirmados são de residentes de Alvorada, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Canela, Caxias do Sul, Esteio, Viamão, Guaíba, Porto Alegre, Paraí e Santo Ângelo.

Casos de delta no RS

O Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro a realizar sequenciamento parcial na vigilância genômica para a identificação de prováveis “variantes de preocupação” (VOC, variants of concern na sigla em inglês), que são aquelas mutações genéticas que podem trazer alguma mudança no comportamento do vírus. Após essa primeira identificação, as amostras seguem para um sequenciamento genômico completo, que fornece detalhes do perfil de mutações e classifica com precisão a linhagem de cada amostra.

Onde estão os casos confirmados: Alvorada, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Esteio, Garibaldi, Gramado, Guaíba, Itaqui, Nova Bassano, Novo Hamburgo, Panambi, Paraí, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São José dos Ausentes, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Triunfo e Viamão.

Governo do RS

Curtir isso: Curtir Carregando...