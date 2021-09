PRF prende dois homens com mais de 200 quilos de maconha e skunk em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na madrugada desta quinta-feira (02), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois traficantes que viajavam juntos em dois carros abordados na BR 285 em Ijuí.

Os policiais realizavam uma operação de combate ao crime quando abordaram dois carros, um Gol com placas de Santa Maria e um Argo com placas de Belo Horizonte. Eles viajavam juntos, vindos da fronteira com a Argentina.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 211 quilos de maconha e cinco quilos de skunk no Argo. Nada de ilegal foi encontrado no Gol.

Os dois homens, de 20 e 24 anos, um que transportava a droga e o outro que o apoiava, ambos sem antecedentes criminais, foram presos e conduzidos à polícia judiciária. Os carros e as drogas foram apreendidos.

