Humaitense escapa ileso de acidente que vitimou dois motoristas na BR-392 em Santa Maria

Foto: PRF

Um motorista humaitense escapou ileso de um grave acidente que ocorreu por volta das 18h de terça-feira (31) na BR-392 em Santa Maria. Gilvan Langaro, de 45 anos, conduzia um dos três caminhões envolvidos na colisão frontal que vitimou dois motoristas na ponte do Passo do Verde, no km 326 da rodovia.

O caminhão bitrem conduzido pelo humaitense estava carregado com soja e seguia em direção a Rio Grande. O veículo foi atingido na traseira e Gilvan não ficou ferido. Os outros dois caminhões – um bitrem carregado de fertilizantes e outro betoneira com concreto – bateram de frente; ambos os motoristas morreram no local.

Gilvan relatou que seu caminhão primeiro teria sido atingido na traseira pelo caminhão betoneira que, em seguida, tombou e invadiu a pista contrária. O bitrem de fertilizantes que vinha no sentido oposto bateu de frente no caminhão que tombou.

Um dos motoristas que morreu no acidente foi identificado como Anderson Guessinger, de 28 anos, natural de Toropi. O homem, que atualmente morava em Santa Maria, dirigia o caminhão que transportava concreto. O outro motorista que faleceu foi identificado como Evandro Cesar de Oliveira Antunes, de 38 anos, natural de Palmeira das Missões – ele trafegava com o caminhão de fertilizantes.

A rodovia ficou totalmente bloqueada por cerca de 10 horas até a madrugada desta quarta-feira (1º). O trânsito foi liberado por volta das 4h após o atendimento da ocorrência e limpeza da pista. Além da PRF, Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu também auxiliaram no atendimento.

Fonte: Rádio Alto Uruguai – Com informações de Gaúcha ZH e Diário de Santa Maria

