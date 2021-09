Corpo de Bombeiros combate incêndio em veículo da Secretaria de Saúde de Itapiranga-SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Corpo de Bombeiros de Itapiranga

Nessa quarta-feira, 1° setembro, a Guarnição do Corpo de Bombeiros, por volta das 17h30min, atendeu uma ocorrência de incêndio em um veículo de propriedade do Município de Itapiranga em Santa Catarina, mais especificamente da Secretaria da Saúde.

O carro estava estacionado na garagem junto ao Laboratório/Farmácia do Posto de Saúde Central, localizado na Rua da Matriz, esquina com a Avenida Uruguai.

Ao chegar no local, foi constatado incêndio no compartimento do motor, iniciando sua propagação para o compartimento de passageiros. Com a utilização de uma linha direta, foi realizado o combate e o rescaldo do incêndio, onde foram necessários aproximadamente 500 litros de água.

Servidores que ainda estavam nas proximidades conseguiram empurrar o veículo para fora da garagem, evitando assim que o fogo atingisse outros veículos ou até a própria edificação.

