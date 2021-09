Brigada Militar prende homem por descaminho em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na quarta-feira (01/09), policiais militares do 7º BPM prenderam um homem pelo crime de descaminho em Três Passos.

A prisão ocorreu após abordagem de um veículo Gol, na BR 468, que deslocava da área de fronteira.

No interior do veículo foram apreendidas 372 garrafas de bebidas de origem estrangeira. Toda mercadoria e o automóvel foram apreendidos por orientação da Receita Federal do Brasil.

Brigada Militar

