BM confirma a localização de menino de 13 anos que estava desaparecido em Três Passos

Foto: divulgação

Por volta das 15 horas desta quinta-feira, a Brigada Militar confirmou a localização do menino Fabrício Nicolas Padilha, de 13 anos, que estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira, em Três Passos. Ele foi encontrado em uma casa abandonada, no município de Esperança do Sul.

Após ser encontrado e identificado, o adolescente será trazido a Três Passos, para apresentação junto à Delegacia de Polícia, onde havia sido feito um registro de desaparecimento por parte de um familiar do menino. O Conselho Tutelar também será comunicado e acionado.

As primeiras informações são de que o menino está bem.

Fabrício não era visto desde a manhã de quarta-feira, 1º de setembro, quando teria saído de casa, usando uma bicicleta e portando uma mochila, onde carregava um cão de estimação..

Fonte: Rádio Alto Uruguai

