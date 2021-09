Sicredi tem alta de 51% na contratação de crédito rural no primeiro mês do Plano Safra 2021/2022

Compartilhar Pin 0 Compart.

Somente em julho, instituição financeira cooperativa registra mais de R$ 4,8 bilhões em contratações; valor equivale a 18% do total contratado no mercado

Reforçando sua posição como uma das instituições financeiras que mais concedem crédito ao agronegócio no Brasil, o Sicredi já registrou a contratação de mais de R$ 4,8 bilhões em crédito rural apenas no primeiro mês do Plano Safra 2021/2022. O valor é 51% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, quando foram contratados R$ 3,2 bilhões, e supera a média de alta verificada no mercado, que registrou aumento de 16% do valor contratado por produtores rurais, com um total de R$ 26,9 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Com esse desempenho, o Sicredi tem representatividade de 18% das contratações realizadas no mercado em julho.

Do total registrado pela instituição financeira cooperativa em contratações, R$ 3,5 bilhões serão destinados a operações de custeio (valor 30% maior do que o verificado em julho de 2020 e que representa 22% do montante contratado no mercado para esta finalidade). Cerca de R$ 1,2 bilhão foi contratado para investimentos (180% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado e equivalente a 18% do total contratado no mercado com esse objetivo), R$ 67 milhões foram contratados para comercialização (alta de 98% em relação a julho de 2020 e equivalente a 4% do verificado no mercado) e R$ 35 milhões para industrialização (146% a mais do que em julho de 2020 e que representa 2% do contratado no mercado para este fim).

Com foco no atendimento aos pequenos e médios produtores, o Sicredi já observa, no primeiro mês do ciclo, crescimento de 48% nas contratações realizadas via Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), com um total de R$ 1,7 bilhão (equivalente a 26% do mercado), e de 37% via Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural), totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão contratado neste curto período (26% do mercado). Outros R$ 2,1 bilhões foram contratados por produtores rurais junto à instituição financeira cooperativa por meio de outros programas, uma alta de 61% em relação ao valor verificado em julho de 2020 e que representa 13% do registrado pelo mercado.

“Nosso desempenho verificado somente no primeiro mês do ano-safra 2021/2022 supera as expectativas e mostra o apetite dos produtores rurais por crédito para diversas finalidades. São resultados parciais que expressam a força do Sicredi não apenas como fornecedor dos recursos, mas também como instituição financeira próxima desse público, capaz de orientá-lo para o desenvolvimento sustentável de seu negócio e disponibilizar as soluções mais adequadas para atendê-lo”, afirma Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito do Sicredi.

Associados interessados em contratar crédito rural no Sicredi podem procurar a sua agência ou utilizar os canais digitais da instituição financeira cooperativa, como o aplicativo ou o WhatsApp, para dar andamento ao processo.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

