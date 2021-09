Sicredi Raízes RS/SC/MG: agência de Tenente Portela possuí novo gerente

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta quarta-feira, 1º de setembro, a agência Sicredi Raízes RS/SC/MG, do município de Tenente Portela, passou a ter um novo gerente. Localizada no centro do cidade, a agência se destina ao atendimento de associados pessoa física, pessoa jurídica e agronegócio.

Andre Jede (41), passa a ser o responsável pela gestão e atuação voltada ao desenvolvimento das comunidades. Graduado em Processos Gerenciais e MBA em Gestão Empresarial, Andre atua há 12 anos na Cooperativa, tendo trabalhado em diversos municípios da área de atuação.

“Venho para somar ao trabalho que vem sendo realizado pela equipe Tenente Portela. Aos nossos associados e a toda comunidade, agradeço a oportunidade de poder estar junto com vocês. Juntos, vamos continuar fomentado o desenvolvimento regional e a economia local, focados em nossas comunidades e na realização de sonhos e objetivos dos nossos associados.”, comenta Andre.

O gerente Andre está à disposição do quadro social para discutir alternativas, traçar objetivos e buscar soluções pessoalizadas a cada um.

Curtir isso: Curtir Carregando...