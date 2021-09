Redentora promoveu conversa com autoridades sobre violência contra mulheres

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora

A Administração Municipal de Redentora, através do Gabinete da Primeira Dama e Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu na tarde de terça-feira, dia 31 de agosto, o evento Roda de Conversa com a Delegada de Polícia Cristiane de Moura e Silva Braucks, sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres.

O Juiz de Direito da Comarca de Coronel Bicaco, Bruno Enderle Lavarda, participou do evento, que faz parte da campanha Agosto Lilás e aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde.

Também participaram da programação o Prefeito Nilson Paulo Costa; o Vice-Prefeito Jaime Jung; a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa; a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda; o Presidente da Câmara de Vereadores, Osmar Viana dos Santos; o Comandante da Brigada Militar (BM) de Redentora, Soldado Narciso Angeli; o Sargento Marcos Mai e o Soldado Marcel Martins, integrantes da Patrulha Maria da Penha.

No evento foi lançada a Cartilha de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar.

O Prefeito Nilson nomeou os membros do Comitê do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulheres, sob a coordenação do Gabinete da Primeira Dama e da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tomaram posse no evento.

Segundo o Prefeito Nilson, “em Redentora temos vivido muitos problemas de violência contra a mulher. Recentemente uma jovem indígena foi assassinada. Nós, como Administração Municipal, damos todo o suporte em defesa da coletividade”.

Ao final do evento a Delegada Cristiane, o Juiz Bruno, o Presidente da Câmara de Vereadores, Pelé e o comandante da BM, Narciso, foram presenteados com mimos da Administração Municipal.

Prefeitura de Redentora

