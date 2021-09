Quinze municípios da Região Celeiro adotam ponto facultativo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um levantamento feito pela Associação dos Municípios da Região Celeiro 15 prefeituras adotaram ponto facultativo na segunda-feira, 6 de setembro, por conta do feriado do dia 7 de setembro. Entre estes municípios o de Tenente Portela. Confira a lista completa no site https://portelaonline.com.br.

