PRF prende homem com caminhão roubado carregando agrotóxicos furtados na BR 158 em Cruz Alta

Foto: PRF

No final da noite de segunda-feira (30), na BR 158 em Cruz Alta, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um criminoso que dirigia um caminhão roubado em Santa Catarina. Ele estava carregado com uma carga de defensivos agrícolas furtada em Júlio de Castilhos.

Durante uma operação de combate ao crime, os policiais abordaram um Mercedes Benz L 1620 com placas de Lindolfo Color. Ele estava carregado com 200 litros de agrotóxicos.

O motorista, de 26 anos, natural de Carazinho, não tinha antecedentes. Ele não possuía qualquer documentação da carga.

Na vistoria minuciosa, os policiais descobriram que as placas do caminhão eram falsas, pertenciam a outra veículo com as mesmas características. O caminhão abordado era da cidade de Sombrio/SC, onde foi roubado em fevereiro de 2019. Após contatos na região, descobriram também que a carga havia sido furtada de uma propriedade rural em Júlio de Castilhos.

O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia. O caminhão e a carga foram apreendidos e serão posteriormente devolvidos aos donos.

