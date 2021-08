Três Passos terá candidata participando do concurso Miss Rio Grande do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Arquivo Pessoal

O município de Três Passos estará representado no concurso Miss Rio Grande do Sul, edição de 2021, que acontece no próximo mês de setembro, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Daniela Luísa Avozani Santos, de 21 anos de idade, estará representando a cidade no concurso de beleza.

Daniela é natural de Três de Maio, porém, reside há quatro anos em Três Passos, é acadêmica do curso de direito da Unijuí, e participará do “Miss Rio Grande do Sul”.

Na última sexta-feira, Daniela e sua mãe, Marilurdes Santos, foram recebidas no centro administrativo, pelo prefeito Arlei Tomazoni e vice-prefeito, Pastor Rodrigo Ipê. Elas solicitaram apoio da administração, para que a jovem participe do concurso em setembro.

Daniela também pede à comunidade o total apoio para sua participação no concurso, com forte torcida e energias positivas. O concurso acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro.

Fonte: Rádio Alto Uruguai e Prefeitura de Três Passos

