Itapiranga SC registra o 20° óbito por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Itapiranga no extremo oeste de Santa Catarina, confirmou no boletim epidemiológico de segunda-feira (30), a ocorrência do 20° óbito por coronavírus (Covid-19) no município.

A vítima é um homem de 59 anos. Itapiranga tem agora dois casos ativos de Covid-19 e outros dois casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

O município já registrou durante a pandemia 2.803 infecções pela Covid-19, sendo destes 2.781 pacientes já recuperados da doença.

