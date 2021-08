Dowhill movimentou Nova Candelária

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

No último domingo dia 29 de agosto, aconteceu a 3ª Etapa do Campeonato da Associação Downhill Noroeste – ADHN, na cidade de Nova Candelária, valida pelo ranking 2021 na pista do CT Pula Barranco.

Estiveram participando da etapa aproximadamente 40 pilotos e seus familiares de diversas cidades, como Três Passos, Passo Fundo, Cruz Alta, Chapecó (Santa Catarina), Horizontina, Santa Rosa, Campo Novo, entre outras cidades. Além disso, reuniram-se para competição diferentes equipes entre elas Downtown Bikes, VooDoo DH Racing, DH Riders, DH NC, entre outras.

As etapas da Associação Downhill Nororeste acontecem mensalemte em cidades diferentes, que se organizam para receber os pilotos e suas famílias. A próxima cidade que irá sediar a etapa será Três Passos no dia 31 de outubro, no CT VooDoo DH Racing na localidade da Molina.

A Associação Downhill Noroeste – ADHN e seus membros agradecem aos pilotos, familiares, equipes, amigos, empresas parceiras e equipe DH NC e demais organizadores da associação pelo apoio ao nosso esporte.

Para conferir mais fotos, vídeos e calendário eventos e etapas siga apágina no Instagran @adhnnoroeste.

Fonte: MB Notícias

