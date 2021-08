Carro é furtado em Santo Augusto de dentro da garagem

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um furto de veículo foi registrado na manhã de domingo, 29, no bairro São Francisco em Santo Augusto.

Segundo a vítima os meliantes retiraram o vidro de uma janela lateral que dá acesso à garagem e de dentro furtaram um Peugeot 308, de cor branca. Os meliantes abriram o portão eletrônico e fugiram com o carro.

O veículo foi recuperado em torno do meio-dia de ontem, no município de São Valério do Sul próximo a comunidade de Luminata, abandonado e chaveado.

Perto do local onde o veículo foi localizado, foi registrado o furto de uma motocicleta Honda XRE 190 cilindradas, a qual foi recuperada por volta das 19h30min no bairro Santo Antônio em Santo Augusto.

A polícia investiga para ver se os furtos tem ligação um com o outro.

Fonte: Rádio Querência

