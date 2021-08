Bombeiros controlam incêndio ocorrido na sede do Citegem, em Bom Progresso

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Ouvinte/Rádio Alto Uruguai/WhatsApp

O Corpo de Bombeiros de Três Passos foi acionado na noite desta segunda-feira (30) para conter um incêndio no Citegem – Consórcio Multifuncional de Resíduos, localizado no entroncamento da BR-468 com a ERS-207, entre os municípios de Bom Progresso e Humaitá.

De acordo com informações repassadas à nossa reportagem por um dos bombeiros militares que atuaram na ocorrência, tudo indica que o fogo iniciou em um caminhão-caçamba, de uso interno do consórcio e que estava carregado com lixo.

O fogo se alastrou e atingiu também uma esteira, equipamento que carrega os resíduos entre as seções do Citegem. Alguns fardos de lixo também queimaram.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e não ocorreram maiores danos além destes relatados, no local. O trabalho encerrou por volta de 23h20min. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

