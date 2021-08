Acidente deixa duas vítimas fatais na ERS 324 em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma colisão frontal resultou em dois óbitos na tarde desta terça-feira (31) na ERS 324 em Passo Fundo. Fato ocorreu nas proximidades de um motel e o Trevo da Roselândia.

Envolveram-se na ocorrência dois veículos, um Chery QQ com placas de Passo Fundo e um Vectra com placas de Nova Bassano.

Duas pessoas (condutora do Chery e passageiro do Vectra) vieram a óbito. O condutor do Vectra ficou ferido e foi conduzido ao atendimento médico hospitalar.

De acordo com informações do sargento Duarte, os dois óbitos foram confirmados. Uma mulher de Passo Fundo e um homem de Nova Bassano. Aguarda-se a chegada do IGP para identificação das vítimas.

Será utilizado desencarcerador para removê-los, já que os corpos ficaram presos às ferragens.

Estão em atendimento à ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual.

