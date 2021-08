Veículo invade agência do Sicredi na Av. Independência em Palmeira das Missões

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 04h40 min desta segunda-feira (30), um veículo VW Gol se chocou contra o prédio de uma agência bancária, situada na Av. Indecência em Palmeira das Missões.

Com o impacto, o veículo danificou a porta de vidro, adentrando o local de autoatendimento, danificando os caixas eletrônicos da agência.

A Brigada Militar esteve no local e abordou um indivíduo que seria o condutor do veículo e que apresentava lesões em decorrência do acidente, e com visíveis sinais de embriagues.

O indivíduo realizou o teste do etilômetro ao qual teve resultado de 0.90mg/l e na contraprova 0,81 mg/l. Foi dado voz de prisão ao indivíduo por embriagues ao volante e conduzido até a Delegacia de Polícia, onde o delegado plantonista lavrou o auto de prisão em flagrante sendo liberado após pagar fiança.

Fonte: Rádio Palmeira

