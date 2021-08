Veículo cai de ponte dentro de rio no interior de Humaitá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução WhatsApp

Um veículo caiu de uma ponte e capotou dentro de um rio na tarde de domingo (29) no interior de Humaitá. O acidente foi registrado pela Brigada Militar por volta das 14h50 na localidade de Linha Krupp, próximo à Roda D’água.

O Fiat Uno, com placas de Crissiumal, seguia pela estrada de chão em direção à cidade. De acordo com a Brigada Militar, os vestígios do local indicam que o veículo teria freado por cerca de 10 metros antes de passar por cima da mureta da ponte e capotar no leito do lajeado Grande.

O veículo era ocupado por cinco pessoas, sendo três homens, uma mulher e uma criança. Populares auxiliaram na retirada das vítimas do interior do veículo. A guarnição da Brigada Militar compareceu ao local e acionou uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Adesco de Humaitá e Hospital de Caridade de Crissiumal.

O condutor precisou ser levado ao hospital de Crissiumal para realização de exames. Segundo a Brigada Militar, os outros quatro ocupantes não apresentaram ferimentos graves. O veículo foi recolhido pelo serviço de guincho ao depósito credenciado ao Detran.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...