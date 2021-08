Homem morre em acidente de trânsito no interior de Coronel Bicaco

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Observador Regional

Foi sepultado na tarde de domingo (29), o homem que morreu após acidente de trânsito ocorrido na tarde de sábado (28), em uma estrada vicinal, na localidade de Esquina São João, no interior de Coronel Bicaco.

Identificado como Alderi dos Santos Saldanha, ele era o condutor de um veículo Fiat, que acabou capotando, por motivos ainda desconhecidos, em trecho de estrada de chão.

O veículo transitava no sentido cidade/Esquina São João. A vítima morreu no local do acidente.

Fonte: Portal Bicaquense

