Colisão frontal mata motorista na BR153 em Erechim

Compartilhar Pin 0 Compart.

Divulgação PRF

A PRF atendeu uma colisão frontal no final da tarde desta segunda-feira, 30, na BR 153 km 6 em Erechim-RS que envolveu um caminhão zero quilômetro e um Peugeot 206 com placas de Erechim.

O condutor do carro, de 53 anos, faleceu no local e seu corpo ficou preso às ferragens. Os bombeiros auxiliaram no atendimento e houve interrupção parcial da via.

As causas do acidente serão apuradas pela PRF.

Curtir isso: Curtir Carregando...