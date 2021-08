1° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar apreende mercadorias oriundas de descaminho em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite de sexta-feira (27/8), os policiais militares do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto realizaram a apreensão de 294 garrafas de vinhos de oriundas de descaminho na RSC-472, no município de Três Passos.

A mercadoria foi apreendida após os policiais abordarem um veículo Peugeot, com placas de Ijuí e no porta malas e em cima do banco traseiro foram encontradas as 49 caixas de vinhos de origem Argentina.

O veículo e toda mercadoria foram apreendidos pelos policiais e entregues a Receita Federal de Santo Ângelo.

