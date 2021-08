Veículo é abandonado após colisão contra árvore em avenida de Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

A reportagem do site Portela Online flagrou na noite deste sábado, 28 de agosto, em Três Passos, o momento em que policiais da Brigada Militar atendiam uma ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades dos pavilhões da Feicap e do trevo de acesso a BR-468, saída para Padre Gonzales e Tenente Portela.

Por motivos que ainda não foram esclarecidos o condutor de um Gol, placas de Três Passos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore no canteiro central da via. O acidente ocorreu na Avenida Costa e Silva em frente ao Supermercado do Colono, sentido centro – bairro.

Segundo informou um policial militar ao repórter Sandro Medeiros, transeuntes comunicaram que o condutor do veículo abandonou o local logo após o acidente e por este motivo, naquele exato momento, ainda não haviam mais detalhes sobre o fato que estava sendo apurado.

Não há informações sobre feridos. O veículo foi recolhido.

Receba notícias do site Portela Online pelo Whatsapp – clique aqui para entrar no grupo.

Fotos: Sandro Medeiros – Portela Online

Curtir isso: Curtir Carregando...