Profissionais comemoram UTIs de Covid vazias em SC por falta de pacientes

Ao completar 14 dias sem pacientes intubados com Covid-19, o Hospital Fraiburgo, no Meio-Oeste de SC, publicou um vídeo em que mostra os profissionais de saúde, na linha de frente do combate à pandemia, desligarem os aparelhos de ventilação mecânica como comemoração. A publicação foi feita nessa sexta-feira (27).

Na gravação é possível ver os funcionários do hospital desligarem ao menos quatro respiradores, enquanto outros dois seguram as folhas de papeis que explicam a ação: “14 dias sem pacientes entubados” e “primeiras horas sem pacientes Covid internados”, dizem as frases.

Ao divulgar a gravação, o hospital salienta que apesar da comemoração “a luta” ainda não acabou.

A equipe também orienta aos seguidores, na publicação, que continuem com os cuidados preventivos, como o uso de máscara, a higiene das mãos e a distância de aglomerações.

“Com o empenho de todos e a vacinação em massa em breve venceremos esse vírus que já vitimou milhares de pessoas”, descreve a publicação.



Neste sábado (28) o governo do Estado divulgava 117 mortes por consequência do coronavírus em Fraiburgo – 3 delas em agosto – e 44 pacientes ativos, ou seja, contaminados e ainda capazes de transmitir o vírus. O município, por sua vez, informa 115 óbitos pela doença.

O site da prefeitura não diz especificamente quantos casos ativos há na cidade, porém informa que há 2 pacientes com suspeita da doença. Também divulga o total de contaminados desde o início da pandemia: 5.067.

Do acumulado de pacientes 4.927 se recuperaram. Sobrariam, portanto, 25 casos ativos neste sábado, segundo dados da prefeitura.

Fonte: NSC Total

