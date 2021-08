Duas mulheres morrem após acidente na ERS-344, em Santa Rosa, diz CRBM

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente de trânsito na ERS-334, em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul, neste domingo (29). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as vítimas foram identificadas como Eliane Martins da Silva, de 36 anos, e Simoni Vieira de Lima, de 31 anos.

O veículo, com placas de Bento Gonçalves, na Serra, teria saído da pista, por volta de 7h40, na altura do km 35 da rodovia. Os agentes ainda não sabem o que provocou o acidente.

A mulher ferida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Rosa, afirma o CRBM.

De acordo com a polícia, testemunhas teriam visto o proprietário do veículo, identificado por documentos no carro, caminhando pela rodovia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento de Santa Rosa.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...