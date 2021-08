Incêndio em Crissiumal deixou uma vítima fatal

Compartilhar Pin 0 Compart.

O incêndio ocorrido na noite dessa sexta-feira, início de madrugada de sábado (28) em Crissiumal deixou uma vítima fatal.

Um corpo ficou em meio aos escombros da casa de madeira destruída pelo fogo na Rua das Laranjeiras.

Durante a madrugada ele foi identificado como Cristian Richard dos Santos, o Tita, uma das folclóricas figuras de Crissiumal.

Seu corpo passará por necropsia na tarde deste sábado.

O fogo iniciou pouco após as 00h00min, em uma habitação de madeira, na Rua Lateral do potreiro do Seminário São Miguel.

O combate do fogo iniciou por moradores próximos e voluntários, que em seguida receberam o auxílio de servidores e do caminhão tanque da Secretaria Municipal de Obras de Crissiumal, além da Brigada Militar, quando as chamas foram extintas. Uma ambulância também foi acionada. O corpo de bombeiros chegou por volta da 01h30min ao local para fazer os procedimentos legais.

