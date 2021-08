Mulher morre atropelada pelo marido em Lagoão; polícia investiga se foi acidente

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 57 anos em Lagoão, no Vale do Rio Pardo, que foi atropelada pelo próprio marido. Segundo informações da investigação, o homem, de 66 anos, afirma que não viu a mulher quando deu ré no carro.

O casal havia saído de casa de carro. O homem fez uma parada e a mulher foi urinar atrás do veículo. Segundo o homem, sem ver onde ela estava, ele tentou manobrar e acabou passando por cima dela.

Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital da cidade. Em depoimento, o marido alegou que foi acidente.

Segundo a delegada do caso, Graciela Chagas, nenhuma hipótese é descartada. “Vamos aguardar as conclusões da necropsia para confrontar com a versão do marido e das testemunhas. E verificar se se trata de homicídio efetivamente culposo [sem intenção] ou outra hipótese”, explica.

A mulher já tinha registrado denúncias contra o homem por violência doméstica. Segundo familiares, o homem não tinha carteira de motorista.

Por G1 RS e RBS TV

