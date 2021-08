Brigada Militar prende acusado de tráfico de drogas em Catuípe

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na quinta-feira (26/08) após trabalho integrado das Agências de Inteligência e dos pelotões de Força Tática de Ijuí e Santo Ângelo, resultou na prisão de um homem sob acusação de tráfico de drogas, apreensão de seu veículo, balança de precisão comumente utilizada na pesagem de entorpecentes, centenas de pinos utilizados para embalar cocaína, tijolo de maconha, tijolo de crack, tijolo de cocaína, várias porções dos mesmos entorpecentes e dinheiro.

A abordagem se deu na localidade de Santa Tereza, interior de Catuípe, por volta das 16h30min, onde o efetivo local apoiou a força Tática na abordagem a um veículo emplacado em Ijuí e conduzido pelo acusado, um homem de 32 anos em prisão domiciliar em Santo Ângelo, com diversos antecedentes, especialmente por furtos e roubos (assaltos).

Na abordagem, ainda dentro do veículo em movimento, ao se ver encurralado e sem qualquer chance de êxito em possível fuga, diante da abordagem tática desenvolvida no terreno, se desfez de parte da droga que carregava consigo, mas permaneceu ainda com cerca de 50g de cocaína.

Dali, os policiais da Força Tática seguiram em direção a Santo Ângelo com o preso, onde, com a Força Tática local, localizaram grande quantidade de entorpecentes na residência daquele.

O material apreendido:

01 Kg e 68g de Cocaína;

01 Kg 224g de Crack;

01 Kg e 16g de maconha;

590 pinos para cocaína;

R$ 890,00 em espécie;

01 balança de precisão.

Autuado em flagrante, por Tráfico de entorpecentes, o acusado foi recolhido ao presídio regional de Santo Ângelo.

Brigada Militar

