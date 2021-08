RS terá a volta do frio e do sol

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: NOAA

O tempo começa a melhorar e a chuva que ainda se faz presente nesta manhã em algumas regiões gaúchas, como Porto Alegre, se afasta no decorrer do dia com o deslocamento de uma frente fria por Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A imagem de satélite das 7h da manhã desta quinta-feira mostra uma frente fria sobre o Sul do Brasil e que já passa gradualmente a atuar em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo já se observa uma significativa diminuição da nebulosidade a partir do Oeste do Rio Grande do Sul com o ingresso de uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica.

Por isso, o tempo melhora nesta quinta na maior parte do território gaúcho, apesar de parte do dia ainda ter chuva no Estado com a atuação do sistema frontal que no decorrer do dia se afasta gradualmente do Estado.

O tempo abre com sol nesta manhã no Oeste e no Sul gaúcho. Já nas demais regiões ainda haverá nebulosidade com precipitação em alguns pontos, especialmente mais a Leste e ao Norte do Estado.

À tarde, o sol aparece na maioria das regiões, porém no Nordeste do Estado, entre a Grande Porto Alegre, Serra e o Litoral Norte se espera ainda nuvens com precipitação fraca em alguns pontos. À noite, tempo firme em quase todo o Estado.

Ar frio ingressa com vento que sopra com rajadas em diversos pontos e o dia será ameno com frio cedo da manhã no Oeste e no Sul e em todo o Rio Grande do Sul à noite.

Como a MetSul antecipou, esta massa de ar de frio não é de forte intensidade e traz uma queda da temperatura que não pode ser comparada aos eventos de frio de junho e julho.

A quinta-feira será amena e a tarde chega a ter 20ºC ou mais em pontos do Oeste em que o sol aparece desde cedo. Mais para o Leste gaúcho, onde a melhora ocorre mais tardiamente, as máximas do dia não passam de 15ºC a 17ºC. No final do dia, à noite, temperatura entre 6ºC e 8ºC na fronteira com o Uruguai e de até 12ºC em Porto Alegre. O vento com rajadas esporádicas, mesmo não muito intenso, aumentará a sensação de frio.

O ingresso desta massa de ar seco e frio de alta pressão vai garantir uma longa sequência de dias de tempo firme e agradável no Rio Grande do Sul com gradual aquecimento. A chuva só retornaria entre os dias 3 e 4 de setembro para a maioria das regiões.

MetSul Meteorologia

