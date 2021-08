Redentora: EMEI Gente Miúda presta homenagem à BM pelo Dia do Soldado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Gente Miúda de Redentora, prestou uma homenagem à Brigada Militar (BM) de Redentora pelo Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto.

Os pequenos estudantes da EMEI interagiram com os brigadianos, que foram até o educandário, no dia de ontem.

O Dia do Soldado é comemorado no Brasil e homenageia o dia do nascimento de Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias – 25 de agosto de 1803. Patrono do Exército, Duque de Caxias tornou-se conhecido como “o pacificador” após sufocar muitas rebeliões contra o Império.

Fonte: Prefeitura de Redentora

