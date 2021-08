Condutor sobrevive após caminhão cair de ponte em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (26) por volta das 6 horas o Corpo de Bombeiros de Panambi foi acionado para prestar atendimento a um acidente de trânsito junto à BR 285, Linha Gramado Interior, em Panambi.

Um caminhão da Empresa Expresso São Miguel caiu no rio Caxambú. O mesmo trafegava pela rodovia sentido Panambi- Ijuí, o condutor perdeu o controle do veículo na ponte, vindo a cair no leito do rio.

Segundo informações de colegas de rádio, a correnteza mesmo forte, o caminhoneiro conseguiu sair da cabine e ficar sentado sobre o caminhão dentro do rio aguardando socorro.

Os Bombeiros foram ao local retirar o homem de dentro do rio e levaram o mesmo para ser medicado junto ao Pronto Socorro de Panambi. O motorista passa bem.

Fonte: Rádio Sul Brasileira

