BM e PC em operação integrada apreendem 220 Kg de drogas em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na noite de quarta-feira 25 de agosto de 2021, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, atuando na operação Hórus, em ação conjunta com policiais militares da Força Tática do (4ºBPAF) e policiais civis da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil, realizaram a apreensão de grande quantidade de drogas em Santa Rosa.

Após informações os policiais abordaram um veículo Onix na RS 344, Trevo de acesso ao bairro Timbaúva, em revista foram localizados 238 tijolos de maconha, totalizando 220 Kg da droga.

Continua após as publicidades...







Continua o texto...

Na ação uma mulher e dois homens foram presos em flagrante, a droga, o veículo e três celulares foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia para os demais procedimentos.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...