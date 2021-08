Ventos fortes derrubam árvores e destelham casas no interior de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O vendaval registrado na noite desta terça-feira, 24 de agosto, em Tenente Portela, acarretou em queda de árvores e destelhamentos de casas no interior do município e pelo menos uma placa da fachada de um escritório de contabilidade parcialmente arrancado pela força dos ventos no centro da cidade.

Em Esquina Grápia pelo menos duas árvores e duas casas foram atingidas, conforme um usuário da estrada de terra que enviou uma foto ao Portela Online. A reportagem do site também registrou em foto e vídeo o prejuízo de um escritório de contabilidade que teve a fachada arrancada.

De acordo com o Coordenador de Defesa Civil do município, Leonardo Siqueira, na localidade do Km12 uma casa precisou de lonas para cobrir o telhado parcialmente danificado. Conforme Siqueira, uma casa no bairro Rubino Marroni também foi atingida sem gravidade.

