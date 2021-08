Preço do litro da gasolina já alcança R$ 7 em três Estados brasileiros

Compartilhar Pin 0 Compart.

Os motoristas que pararam para abastecer seus veículos na última semana nos Estados do Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul podem já ter encontrado o litro de gasolina acima dos R$ 7, de acordo com a mais recente coleta da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O custo mais alto do abastecimento com gasolina, de R$ 7,189 por litro, foi encontrado em dois postos localizados no município de Bagé (RS), onde há seis estabelecimentos que cobram mais de R$ 7 pelo litro do combustível.

Na prática, significa dizer que ao parar no posto de combustível para encher um tanque de 50 litros com gasolina na cidade rio-grandense é possível que seja necessário desembolsar até R$ 359,45.

Nos demais Estados, o preço do litro da gasolina acima de R$ 7 é localizado em um posto na cidade de Barra Mansa (RJ), cujo preço praticado é de R$ 7,059 e em outros nove de Cruzeiro do Sul (AC), onde os valores cobrados variam entre R$ 7,110 e R$ 7,130.

Por outro lado, o valor mais baixo cobrado pela gasolina no Brasil foi localizado em Bauru, no interior de São Paulo. No local, o abastecimento custa R$ 4,990 por litro.

Ao encher o tanque de 50 litro no local, o motorista paga cerca de R$ 250, valor 30% (quase R$ 110) inferior ao do posto mais caro do país, situado no Rio Grande do Sul.

Em média, o preço pago pelo litro da gasolina no Brasil na semana passada subiu 1,53% e alcançou os R$ 5,956, se aproximando pela primeira vez da marca de R$ 6.

Na mesma base de comparação, o maior custo médio do combustível, de R$ 6,485, aflige os motoristas que passam pelo Rio de Janeiro. Já o menor, de R$ 5,143, no Amapá.

Fonte: R7

