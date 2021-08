Morre o fundador e administrador do Sistema Alto Uruguai de Comunicação, Sady Manjabosco Sandri

Compartilhar Pin 0 Compart.

Morreu na noite desta terça-feira (24), por volta de 21 horas, no Hospital Unimed Noroeste, em Ijuí, o sócio-fundador e administrador do Sistema Alto Uruguai de Comunicação, Sady Manjabosco Sandri, aos 87 anos de idade.

Desde janeiro deste ano, Sady realizava tratamento para combater um câncer de intestino. Nas últimas semanas, porém, o quadro de saúde se agravou, após ter sido infectado pela Covid-19. Ele chegou a ficar internado por alguns dias na UTI, porém, não resistiu às complicações decorrentes do novo coronavírus e comorbidades associadas.

De acordo com os protocolos sanitários, não será permitida a realização de velório. O sepultamento ocorrerá na manhã desta quarta-feira (25) no cemitério São Roque, em Humaitá.

Um pouco de sua trajetória

Com uma trajetória marcante no ensino público, tendo sido professor e delegado regional de educação (21ª CRE) entre as décadas de 1970 e 1980; vereador (1960 a 1963) e vice-prefeito de Humaitá (1964 a 1969), e ativo em outras entidades comunitárias locais e regionais, Sady Sandri marcou época também como um pioneiro na comunicação regional, deixando um legado de muito trabalho, persistência, inovação e credibilidade.

Sua força foi sempre a referência para a família, amigos e demais parceiros e colaboradores que estiveram convivendo ao seu lado, ao longo de toda sua trajetória.

Em 1983, ao lado de seu filho, Luiz Carlos Sandri, e de outros dois parceiros, Mauro Henrique Langaro e Derly Almeida de Queiroz, realizou um de seus tantos sonhos, fundando a primeira emissora de rádio do município de Humaitá: na época, denominada Rádio Celeiro Humaitá Ltda, passando à denominação de Rádio Alto Uruguai Ltda, no ano de 1985, na frequência 970 AM, e tendo como slogan “A Rádio do Povo”.

Em maio de 2017, esta mesma emissora pioneira, novamente esteve na vanguarda da comunicação regional, sendo a primeira rádio que migrou do AM para o FM na região Celeiro, hoje estando na frequência 106,1 FM, garantindo ainda mais qualidade e alcance.

Outro passo inovador na vida de Sady Sandri, foi a instalação da Rádio 92,5 FM, na cidade de Três Passos, em 1987. Foi a primeira emissora FM da região Celeiro, considerada um marco para a comunidade.

O Sistema Alto Uruguai de Comunicação, com quase quatro décadas de história, cresceu e se consolidou como um dos veículos de mídia mais importantes do Norte do Estado, sob a batuta e o comando geral de um líder que sempre soube conduzir com vigor este sonho.

Sady Manjabosco Sandri deixa enlutados seus filhos, irmãos, netos e bisnetos, além de todos os colaboradores do Sistema Alto Uruguai de Comunicação e uma legião de amigos e amigas.

Um esteio sempre firme, atuante e lúcido, que deixou sua marca profunda em toda vida como um empreendedor, um homem de visão, de futuro, de abnegação e de retidão, tanto profissional como familiar.

Certamente poderá descansar em paz, com a serenidade de que preparou, semeou, cuidou, colheu e multiplicou muitos frutos e ensinamentos, que não se apagarão e estarão imortalizados em várias de suas conquistas perenizadas em vida.

Vá em paz, Sady!

Fonte: Rádio Alto Uruguai

