Em duas semanas, terceiro animal silvestre encontrado morto na RSC-472

Já são três o número de animais silvestres encontrados mortos às margens da RSC-472, entre os municípios de Tenente Portela e Três Passos, somente durante o mês de agosto. A provável causa das mortes são atropelamentos.

Nesta quarta-feira, 25 de agosto, o segundo Tamanduá de Colete ou Mirim foi localizado sem vida por usuários que trafegavam pela rodovia, este nos limites de Três Passos. Tem cinco dias que outro indivíduo da mesma espécie também foi encontrado morto, porém em território pertencente ao município Tenente Portela.

No dia 13 agosto o animal silvestre encontrado morto foi um gato do mato. Trata-se do gato Maracajá que inclusive está ameaçado de extinção, segundo a Patrulha Ambiental do RS com sede em Três Passos.

De acordo com a Patram, o deslocamento dos animais está relacionado a alta temperatura e também porque eles começam a migrar por causa que em setembro é o início do período de acasalamento.

