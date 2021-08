Redentora cria programa de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora/divulgação

A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Gabinete da Primeira Dama, realizou uma reunião no dia 20 de agosto, com o objetivo de montar o comitê do programa de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

O encontro aconteceu nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e integra a programação da campanha Agosto Lilás, que visa a discutir temas relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres em suas diversas formas.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Segundo a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, a violência doméstica é uma preocupação recorrente na sociedade, sendo que as mulheres sofrem cotidianamente situações de violência, dentro de seus lares, na grande maioria das vezes praticada por companheiros e familiares.

De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda, a violência doméstica envolve fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos. “Por meio deste projeto a Administração Municipal de Redentora quer contribuir com iniciativas para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres”, afirma Carla.

Fonte: Prefeitura de Redentora

Curtir isso: Curtir Carregando...