Corpo de Bombeiros atende dois acidentes envolvendo motocicletas em Itapiranga SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros de Itapiranga em Santa Catarina atendeu na segunda-feira (23), duas ocorrências de acidente envolvendo motocicletas em Itapiranga SC.

A primeira foi uma ocorrência de queda de motociclista na SC-163 em Itapiranga, onde por volta das 09h26min a guarnição foi acionada e se deslocou até a entrada da Área Industrial. Foi encontrada um jovem de 20 anos de idade, que estava consciente e orientado, em pé ao lado da via de rolamento amparado por popular.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A vítima era condutor de uma motocicleta Honda biz, que sofreu uma queda ao atingir uma depressão na rodovia.

Ele apresentava escoriações em regiões do tórax, abdômen, perna e braço do lado esquerdo, além de fratura fechada no tornozelo esquerdo.

Após avaliado foi realizada limpeza dos ferimentos, imobilização do membro fraturado e condução da vítima ao hospital para cuidados médicos.

Já por volta das 11h08min a guarnição do Corpo de Bombeiros de Itapiranga, foi acionada para atender outro acidente de trânsito envolvendo motocicleta.

Desta vez uma colisão lateral envolvenso a motocicleta e um caminhão (carreta). No local foi atendida uma mulher de 34 anos de idade, consciente e orientada, que estava em meio a pista de rolamento. A vítima era condutora e

única ocupante da motocicleta.

Ela apresentava ferimento na perna direita e na região interna dos lábios os quais encontravam-se presos ao aparelho dentário da vítima.

Foi realizada a retirada do capacete, estabilização e colocação de colar cervical, limpeza dos ferimentos, curativo e estabilização da vítima em maca rígida e condução da mesma ao hospital de Itapiranga para cuidados médicos.

Curtir isso: Curtir Carregando...