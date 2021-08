Três pessoas morrem em acidente na BR 158 em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Sul Brasileira

Por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (23), ocorreu um acidente envolvendo um GM Onix com placas de Panambi deixando uma pessoa ferida e um veículo Corsa com placas de Encruzilhada do Sul onde três pessoas vieram a óbito.

O acidente ocorreu na BR 158, próximo a Bica D’água do município de Panambi/Condor, segundo informações o veículo Corsa fazia sentido Condor/Panambi e o GM Onix o sentido contrário, onde acabou ocorrendo o choque frontal.

A condutora do GM Onix foi socorrida pela equipe do SAMU.

Fonte: Rádio Sul Brasileira

