Homem morre em acidente com arma de fogo no interior de Tenente Portela

Um homem de 33 anos morreu tragicamente no interior de Tenente Portela na noite de domingo (22).

A vítima foi identificada como Gilmar Schumann. Ele e um amigo estariam no interior do município próximo à localidade de Alto Azul, quando a espingarda de caça que a vítima carregava bateu no solo, que era irregular e íngreme, disparando e acertando a vítima abaixo da axila.

O amigo ainda tentou buscar socorro mas a vítima veio a óbito. Ele será arrolado como testemunha. O acidente trágico aconteceu por volta das 23 horas.

O sepultamento de Gilmar Schumann vai acontecer hoje no Cemitério de São Pedro, interior de Tenente Portela.

Fonte: MB Notícias

