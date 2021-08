Capotamento foi registrado em trecho da ERS-207 que dá acesso a Humaitá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um capotamento foi registrado na noite da última sexta-feira (20) na ERS-207, trecho que dá acesso a Humaitá. Segundo o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, o Ford Versailles seguia em direção a Humaitá quando saiu da pista e capotou por volta das 20h.

O acidente ocorreu a cerca de 2 km do Citegem.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

De acordo com o pelotão, o motorista, de 46 anos, sofreu lesões leves, chegou a ser conduzido ao hospital, mas posteriormente liberado. A esposa do motorista também estava no veículo, mas não teria se ferido no acidente. O veículo, que possui placas de Humaitá, foi recolhido pelo serviço de guincho.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...