Comunicador da Rádio Atlântida Magro Lima morre de Covid em Porto Alegre

O comunicador Marco Lazzarotto, mais conhecido como Magro Lima, faleceu às 12h10 deste domingo, 22 de agosto, em decorrência da Covid, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Apresentador e produtor do programa Pretinho Básico, na Rádio Atlântida, Magro Lima deixa a esposa, Lisangela Preissler, e o filho, Fernando, que completa 6 anos em outubro. Leia abaixo a nota do Grupo RBS.

“Além da família, também deixa saudades nos colegas, amigos e ouvintes, e um legado de bom humor e leveza na forma de encarar a vida, marca registrada pela qual sempre será lembrado”, diz comunicado da empresa.

Em janeiro, Magro relatou ao público da rádio que enfrentava uma doença neurológica que afetou diversos nervos periféricos no organismo, ocasionando enrijecimento nos músculos e impactando na fala e na mobilidade.

Já em agosto, ele contraiu a Covid e desde o dia 8, estava internado em estado grave no CTI.

Nota do Grupo RBS

É com muita tristeza que comunicamos que faleceu, às 12h10 deste domingo (22), o comunicador e produtor da Atlântida Marco Lazzarotto, mais conhecido como Magro Lima. Ele tinha 42 anos e estava internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento desde o dia 8 de agosto em decorrência de complicações de covid-19.

Nascido em 13 de março de 1979, Magro Lima era formado em Publicidade e Propaganda pela PUCRS e, desde 2006, atuava no Grupo RBS. Iniciou sua carreira na empresa como analista de Marketing e, posteriormente, assumiu os desafios de coordenador e gerente da área. Foi produtor da Opus Entretenimento entre 2014 e 2016, quando retornou à RBS para editar o Infosfera, blog de cultura nerd, games e tecnologia da Atlântida. Também esteve à frente de programas da Atlântida – atualmente, era produtor e comunicador do Pretinho Básico.

Em janeiro, Magro dividiu com o público a informação de que estava enfrentando uma doença neurológica sem precedentes que afetou diversos nervos periféricos no organismo, ocasionando enrijecimento nos músculos e impactando na fala e na mobilidade.

O comunicador deixa a esposa, Lisangela Preissler, e o filho Fernando, que completa 6 anos em outubro.

O Grupo RBS, especialmente os amigos da Atlântida, manifesta solidariedade à família de Magro Lima.

