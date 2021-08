Acidente resulta em um morto e dois feridos em Três de Maio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Paulo Henrique Marques

Um acidente de trânsito, na localidade de Bela Vista em Três de Maio, na noite de sábado, 21, tirou a vida de um idoso, e deixou duas pessoas feridas.

Uma colisão lateral ocorreu por volta das 19h, e envolveu a caminhoneta Ford Versailles de Santa Rosa, ocupada apenas pelo idoso de 75 anos, e um VW Polo de Independência ocupado por um casal e uma criança aparentando 5 anos de idade.

Ficaram feridos a mulher e a criança que estavam no Polo. Eles foram socorridos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo. O idoso chegou a ser socorrido mas morreu a caminho do hospital.

Fonte: Paulo Marques Notícias

