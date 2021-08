Um novo ciclo, com um novo olhar a frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em julho deste ano o padre Guido Taffarel anunciou sua aposentadoria como pároco em nossa comunidade, cargo que ocupou durante 46 anos, embora ainda siga prestando serviços à paróquia.

Assumindo nesta semana como pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o padre Daniel Bróglio, natural de Ametista do Sul, inicia um novo ciclo à frente da comunidade católica portelense.

Vindo da cidade de Vicente Dutra, onde também atuava como pároco, e já conhecido por ter sido vigário em Tenente Portela por um período, há alguns anos, o padre Daniel ao pronunciar-se em entrevista ao site Portela Online, deixou transparecer um novo olhar da igreja católica para com os fiéis, quando afirma que a igreja também precisa se atualizar e, diante dessa perspectiva, aceitar, respeitar e compreender as diferenças entre as pessoas, em seus diversos aspectos: classe social, profissão, cor da pele e, inclusive, opção sexual.

Tal postura aponta uma abertura inovadora que vem de encontro aos tempos vividos pela sociedade em geral, na qual o respeito às diferenças impera em discursos, ações e práticas que vão avançando aos poucos.

É fato que a rigidez das regras católicas foi muitas vezes questionada pela sociedade, sendo que o próprio Papa Francisco trouxe a público alguns discursos direcionados a práticas mais tolerantes e apontando novos tempos na igreja.

Diz o ditado que ninguém agrada a todos e é de conhecimento que ainda resistem fiéis e religiosos que presam pelas regras mais antigas e consideram de suma importância mantê-las. Todavia pode-se afirmar que a ânsia por novos comportamentos e regras mais próximas da realidade atual também existe e, possivelmente, gerará apoio ao novo pároco, que declarou: “… a partir de hoje vamos juntos, não começar uma nova história, de forma alguma, mas continuar escrevendo talvez uma história diferente, com novas perspectivas, com novos conceitos, um novo jeito de ser”. O pároco ressaltou ainda que a igreja precisa de novos métodos de buscar as pessoas e estas serão o seu compromisso de trabalho, considerando todos amados por Deus e dignos de respeito, apoio e compreensão. “O meu plano é trabalhar pelas pessoas… estou chegando aqui para estar no meio do povo”, afirma ele.

O site Portela Online dá as boas vindas ao padre Daniel e deseja sucesso em sua empreitada à frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

